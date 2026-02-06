Volley Club B1 femminile l’Elettromeccanica Angelini Cesena riparte a Campagnola

Domani l’Elettromeccanica Angelini Cesena torna in campo a Campagnola, dopo due settimane di pausa. La squadra riparte con il girone di ritorno di Serie B1 e affronta subito una partita importante contro l’OSGB Volley. La stagione si fa decisiva per evitare la retrocessione, e le ragazze sono pronte a dare il massimo.

Si apre domani, sabato 7 febbraio, dopo due settimane di riposo, sul campo dell'OSGB Volley il girone di ritorno di Serie B1 per l'Elettromeccanica Angelini Cesena, chiamata ad una seconda parte di stagione decisiva nella corsa verso la salvezza. Al Palazzetto dello Sport di Campagnola Emilia.

