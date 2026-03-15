Volley femminile l’Elettromeccanica Angelini Cesena non sbaglia a Modena | Anderlini ko in tre set

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha ottenuto una vittoria in tre set contro l’Anderlini Modena durante una partita di volley femminile. La squadra di Cesena si è imposta con i punteggi di 14-25, 17-25 e 23-25. La gara si è svolta in trasferta, e la vittoria permette all’Elettromeccanica Angelini di portare a casa tutti i punti in palio.

Sorride l’Elettromeccanica Angelini Cesena che in casa dell’Anderlini Modena centra l’obiettivo dichiarato e si porta a casa una bella vittoria piena grazie al risultato finale 0-3 Sorride l’Elettromeccanica Angelini Cesena che in casa dell’Anderlini Modena centra l’obiettivo dichiarato e si porta a casa una bella vittoria piena grazie al risultato finale 0-3 (14-25, 17-25, 23-25). Una partita pulita, in cui le bianconere difendono tanto, Vallicelli dirige un gioco mai scontato e il contrattacco è sempre gestito con intelligenza; nelle battute finali dell’ultimo set, Cesena è brava a non lasciar scivolare il match, evitando cali di tensione e chiudendo senza indugi alla prima occasione utile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Volley Club B1 femminile, l'Elettromeccanica Angelini Cesena verso la trasferta di ModenaÈ in arrivo un altro delicato incontro in chiave salvezza per l’Elettromeccanica Angelini: sabato 14 marzo, Cesena sarà di scena sul campo... Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riparte a CampagnolaSi apre domani, sabato 7 febbraio, dopo due settimane di riposo, sul campo dell’OSGB Volley il girone di ritorno di Serie B1 per l’Elettromeccanica... Una raccolta di contenuti su Elettromeccanica Angelini Cesena Temi più discussi: Volley Club B1 femminile, l'Elettromeccanica Angelini Cesena verso la trasferta di Modena; Volley Club B1 femminile, un derby rovente attende l’Elettromeccanica Angelini Cesena; Volley Club B1 femminile, derby amaro per l’Elettromeccanica Angelini Cesena; L’Angelini ci ricasca. Sconfitta a Forlì. Volley Club B1 femminile, l'Elettromeccanica Angelini Cesena verso la trasferta di ModenaÈ in arrivo un altro delicato incontro in chiave salvezza per l’Elettromeccanica Angelini: sabato 14 marzo, Cesena sarà di scena sul campo dell’Anderlini Modena, inizio gara alle ore 18 ... cesenatoday.it L’Elettromeccanica Angelini Cesena vince a Modena: Anderlini ko in tre setMissione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che sul campo dell’Anderlini Modena conquista una vittoria piena imponendosi per 0-3 (14-25, 17-25, 23-25). Una prova solida e ordinata per le ... forli24ore.it È in arrivo un altro delicato incontro in chiave salvezza per l’Elettromeccanica Angelini: sabato 14 marzo, Cesena sarà di scena sul campo dell’Anderlini Modena... facebook