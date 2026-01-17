Volley Femminile A2 Volley Modena-Kaplanska | Finalmente scendo in campo

Il Volley Modena annuncia l’ingresso ufficiale di Mariia Kaplanska, schiacciatrice ucraina, che esordirà domenica nell’ultima giornata della fase iniziale del campionato di Serie A2 femminile. Dopo un lungo iter burocratico, la squadra si prepara ad accogliere anche la francese Alexia Joffrin, banda esperta proveniente dal Quimper 29. Questi innesti rafforzano la rosa in vista della seconda fase del torneo.

Dopo aver rischiato di perdersi nei meandri della burocrazia, alla fine il Volley Modena ha ufficializzato l'ingaggio della schiacciatrice ucraina Mariia Kaplanska (foto), che quindi domenica pomeriggio farà il proprio esordio nell'ultima giornata della prima fase della A2 di volley femminile: questa però, potrebbe non essere l'ultima novità del Volley Modena in vista della seconda fase di campionato, visto che da martedì si aggregherà al gruppo l'esperta schiacciatrice francese Alexia Joffrin, banda ricevitrice classe 1994 di 1,80 d'altezza, che nelle ultime stagioni ha giocato in Francia con la maglia del Quimper 29, di cui è stata anche capitana.

