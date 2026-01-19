Volley Femminile A2 Volley Modena delude Busto era alla portata

Nel match di A2 femminile, il Volley Modena ha subito una sconfitta in tre set contro Busto Arsizio, che si presenta come avversario alla portata. Nonostante alcuni spunti positivi, le modenesi non sono riuscite a mantenere la costanza richiesta, lasciando spazio alle avversarie nel punteggio finale. Un risultato che richiede una riflessione e un ripensamento sulla continuità e l’approccio alle prossime sfide.

Volley Modena 1 - Busto Arsizio 3 (2025 2517 2325 2125) VOLLEY MODENA: Fusco 11, Credi 12, Nonnati 7, Kaplanska 19, Guzin 7, Lancellotti 1, Righi (L1), Visentin 7, n.e. Marinucci, Dodi, Gerosa, Sazzi, Zironi, Ugolotti (L2); all.: Marone. FUTURA BUSTO ARSIZIO: Longobardi 4, Rebora 11, Sassolini 3, Enneking 12, Farina 14, Taborelli 16, Blasi (L1), Orlandi 7, Alberti 2, Sormani 1, Ternava, n.e. Aina (L2), Talarico, Nella; all.: Tettamanti. Arbitri: De Luca - Paris. Note: Durata set 25’ 25’ 27’ 27‘ per un totale di 104‘. Modena 64 su 89 (B.S. 6, Vinc. 5, Muri 5, E.P. 16), Futura 70 su 92 (B.S. 9, Vinc, 6, Muro 5, E. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Femminile A2. Volley Modena delude. Busto era alla portata Volley Femminile A2. Snodo Volley Modena. Con Busto punti chiave

Nell’ultima giornata della prima fase del campionato di A2 femminile di pallavolo, il Volley Modena affronta in casa il Futura Busto Arsizio. L’incontro si svolge alle 17 al PalaMadiba e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la possibilità di consolidare le proprie posizioni in classifica. Un appuntamento di rilievo che chiude questa prima fase del torneo, offrendo spunti di interesse per appassionati e addetti ai lavori. Volley Femminile A2. Volley Modena-Kaplanska,: "Finalmente scendo in campo»

Il Volley Modena annuncia l’ingresso ufficiale di Mariia Kaplanska, schiacciatrice ucraina, che esordirà domenica nell’ultima giornata della fase iniziale del campionato di Serie A2 femminile. Dopo un lungo iter burocratico, la squadra si prepara ad accogliere anche la francese Alexia Joffrin, banda esperta proveniente dal Quimper 29. Questi innesti rafforzano la rosa in vista della seconda fase del torneo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Volley Femminile A2. Snodo Volley Modena. Con Busto punti chiave - Ultima giornata della prima fase di campionato, nel torneo di A2 femminile di pallavolo, giornata doppiamente speciale per il ... ilrestodelcarlino.it

