donna compie una strage in canada in una scuola a tumbler ridge 10 morti e decine di feriti

Una donna ha aperto il fuoco questa mattina in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada. La tragedia ha fatto 10 morti e 27 feriti, alcuni gravemente. La sospettata si è tolta la vita prima che arrivassero le forze dell’ordine. La polizia sta ancora indagando sul motivo di questa strage improvvisa. La comunità locale è sotto shock, e le autorità hanno invitato alla calma mentre cercano di fare luce sull’accaduto.

Strage in Canada: 10 persone sono morte e 27 sono state ferite, di cui 2 in condizioni gravi. La carneficina si è verificata in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. Le forze dell’ordine hanno identificato una donna sospettata di essere colei che ha aperto il fuoco. Dopo aver compiuto la strage, si è tolta la vita, poco prima dell’arrivo della polizia. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, ha aggiunto che il movente non è ancora chiaro. Canada, strage in una scuola a Tumbler Ridge: donna uccide 10 persone Gli investigatori stanno indagando sul legame fra le persone uccise e la killer. 🔗 Leggi su Virgilio.it

