Vlahovic Juve trovata una scorciatoia per il rinnovo | Comolli può mettere in atto questa strategia

Un aggiornamento sul rinnovo di Vlahovic con la Juventus: Comolli ha in mente una strategia che potrebbe facilitare il prolungamento del contratto del centravanti serbo. La trattativa si concentra su una possibile scorciatoia, che potrebbe sbloccare la situazione senza ulteriori complicazioni. La questione resta al centro delle discussioni tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di trovare una soluzione rapida e efficace.

Rinnovo Vlahovic, c'è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell'estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Montero all'Al Ittifaq, c'è anche l'annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell'ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso.

Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, la dirigenza bianconera prepara la mossa decisiva per blindare il proprio numero nove con cifre e bonus...

Rinnovo Vlahovic, la Juve ci rinuncia definitivamente? La strategia e il nuovo tetto stipendiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Infortunio Vlahovic: 2025 finito per lui Lesione di alto grado

Juventus, ultimi tentativi per il rinnovo di VlahovicRidiscusso il centro della politica ingaggi, la Juve cercherà nelle prossime settimane di confermare anche il serbo. Magari con un'operazione simile a quella di Yildiz. corrieredellosport.it

Juventus, dopo la Roma previsto il rientro in gruppo di VlahovicDopo il big match contro la Roma di Gian Piero Gasperini, Dusan Vlahovic dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo ... gianlucadimarzio.com

La Juve potrebbe ripartire nuovamente da Vlahovic e Kolo Muani nella prossima stagione! Voi che ne pensate - facebook.com facebook

"La Juve vuole tornare a parlare con il procuratore di Vlahovic per capire se ci può essere un riavvicinamento”: questa la notizia di mercato riportato da Fabrizio Romano Le difficoltà, come è già noto, sono di natura economica #Juventus #Vlahovic #spazio x.com