Vlahovic recupero lampo per il serbo | può tornare con l’Inter

Dusan Vlahovic sta rapidamente tornando in forma, offrendo alla Juventus segnali positivi in vista delle prossime partite di campionato. Il suo recupero accelerato rappresenta un’opportunità importante per la squadra, che potrà contare presto sulle sue qualità offensive. La ripresa del serbo si inserisce in un quadro di progressi che potrebbero influenzare le scelte tecniche e la strategia dei bianconeri nelle gare a venire.

Vlahovic. Il recupero di Dusan Vlahovic sta procedendo a ritmi sorprendenti, regalando alla Juventus un motivo di ottimismo in vista delle prossime sfide di campionato. L’attaccante serbo, fermo ai box dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari e l’intervento a Londra per ridurre una lesione di alto grado all’adduttore sinistro, potrebbe tornare in campo prima del previsto. Secondo Tuttosport, il recupero di Vlahovic procede così bene che la Juventus nutre la concreta speranza di poter contare su di lui già nella gara di febbraio contro i nerazzurri. Spalletti e lo staff medico monitorano quotidianamente i progressi del giocatore, che sembrerebbe poter anticipare di circa due o tre settimane il programma di recupero inizialmente previsto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

