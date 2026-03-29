Sul fronte del calciomercato, si parla di un possibile trasferimento di un attaccante dalla Juventus al Milan. Secondo fonti di stampa, i rossoneri starebbero cercando di ingaggiare il giocatore, che attualmente milita nella squadra bianconera. La trattativa, ancora in fase iniziale, coinvolge anche altri club interessati alla stessa punta. Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato dalle società coinvolte.

Dopo il primo colpo di calciomercato in attacco del Milan che ha chiuso per Kostic, i rossoneri dovranno cercare la prima punta titolare per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato da 'SportMediaset' i rossoneri starebbero tentando seriamente di soffiare Dusan Vlahovic alla Juventus. La decisione finale del serbo dovrebbe arrivare tra un paio di settimane. Come sottolinea il sito la Juventus avrebbe riacceso i contatti con l'agente Darko Ristic per il rinnovo di Vlahovic (che ad oggi resta in scadenza a giugno 2026). L’idea dei bianconeri sarebbe quella di un rinnovo corto (due anni) con un ingaggio tra i 6,5 e i 7 milioni a stagione esclusi i bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bomba di calciomercato sul Milan: si tenta lo scippo alla Juve per Vlahovic. I dettagli

Articoli correlati

Leggi anche: Vlahovic-Juventus, rottura totale: il Milan prepara lo scippo a parametro zero

Vlahovic all’Inter, Juve pugnalata alla schiena da Marotta: scippo a zeroIl nome di Dusan Vlahovic è ormai da mesi stabilmente al centro delle voci di mercato.

Vlahovic al Milan! #acmilan

Approfondimenti e contenuti su Bomba di calciomercato sul Milan si...

Temi più discussi: Israele, diciassette anni di attesa e la missione di una vita. Ma la Bomba è ancora lì e Bibi non vuole mollare; Matteo Moretto sgancia la bomba di mercato: Franck Kessié vuole tornare in Europa, le Big di Serie A si sono già mosse; Gabriele Pin, il racconto della fuga dall'Iran: I missili, le comunicazioni saltate. In auto per 15 ore, le mani viola per il freddo; Al voto tra le bombe.

Calciomercato Udinese – Sportitalia lancia la bomba: Marotta ha l’offertaLa redazione di Sportitalia lancia una vera e propria novità sul mercato dei bianconeri sia in entrata che in uscita, non perdiamo un istante ... mondoudinese.it

Scarpa di Perotti e stelle di Mexes, levatevi: ora c'è la bomba di Brozovic, tra i tatuaggi più brutti di sempre!Una bomba sul collo. Questo l'ultimo tatuaggio di Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, che, nella sfida contro il Bologna, ha sfoggiato l'ultima opera d'arte disegnata sul suo corpo: una bomba ... calciomercato.com

#calciomercato: bomba clamorosa sul futuro di #Vlahovic! Tutti i dettagli nei commenti. - facebook.com facebook