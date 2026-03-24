Vivere con la SLA la rabbia di Andrea | Dobbiamo aiutare i caregiver chi ci aiuta non ha una pensione

In Italia, circa 6.000 persone convivono con la SLA, una malattia neurodegenerativa che causa perdita di mobilità e difficoltà respiratorie. Un paziente ha espresso la sua rabbia riguardo alla mancanza di supporto per i caregiver, sottolineando che chi si prende cura dei malati spesso non riceve una pensione adeguata. La discussione si concentra sulle sfide quotidiane di chi vive con questa patologia e delle persone che si occupano di loro.

In Italia sono circa 6.000 i pazienti che combattono contro la SLA, la 'bestia' neurodegenerativa che toglie il fiato e il movimento. Andrea Caffo, che convive con la malattia da anni, ha lanciato attraverso l'Associazione Post Fata Resurgo una petizione alle istituzioni. A Fanpage.it racconta la sfida quotidiana per la dignità: "Non vogliamo compassione, ma diritti e assistenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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