Vittoria schiacciante | i Vikings vincono lo scudetto 45-6

I Valtellina Vikings si sono aggiudicati lo scudetto del football americano nella finale della 7-League CSI, disputata al Guelfi Sport Center di Firenze. La squadra ha battuto gli Spiders Salento con un punteggio di 45-6, conclusione di una stagione perfetta. La vittoria ha riportato il titolo in Lombardia.

Lo scudetto del football americano è tornato in Lombardia grazie ai Valtellina Vikings. La vittoria nella finale della 7-League CSI, disputata al Guelfi Sport Center di Firenze, ha premiato una stagione perfetta conclusa con un punteggio netto di 45 a 6 contro gli Spiders Salento. Il risultato non è solo un numero su una lavagna, ma la prova tangibile di come il territorio valtellinese stia crescendo nel sportivo nazionale. I biancolilla hanno dominato ogni fase della gara, lasciando i pugliesi senza punti per gran parte dell’incontro. Questa affermazione arriva dopo che gli Spiders si erano qualificati superando le Vespe San Giorgio Ionico in una semifinale tutta meridionale vinta per 42-41. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittoria schiacciante: i Vikings vincono lo scudetto 45-6 Articoli correlati Leggi anche: Inter-Napoli, Pandev: “Se i nerazzurri vincono fanno un balzo verso lo Scudetto” Leggi anche: Niente taglio ai 45 ciliegi contesi a Como: il primo round della battaglia lo vincono i cittadini