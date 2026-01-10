Inter-Napoli Pandev | Se i nerazzurri vincono fanno un balzo verso lo Scudetto
Domani l’Inter affronterà il Napoli in una partita chiave nella corsa allo Scudetto. Pandev ha commentato che una vittoria potrebbe rappresentare un passo importante per i nerazzurri, avvicinandoli alla vetta della classifica. La sfida si presenta come un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano di consolidare le proprie ambizioni di titolo.
La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter. Tra poco più di 24 ore, infatti, i nerazzurri torneranno in campo per quello che può essere definito un vero e proprio scontro diretto nella lotta per lo Scudetto. Stiamo parlando della sfida contro il Napoli, in programma domenica 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita estremamente delicata, tra due compagini che lotteranno fino all’ultimo per il Tricolore. A poche lancette di orologio dall’incontro, il doppio ex Goran Pandev ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “Questa partita è fondamentale. Se l’Inter vince, fa un balzo verso lo Scudetto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
