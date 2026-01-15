Niente taglio ai 45 ciliegi contesi a Como | il primo round della battaglia lo vincono i cittadini
A Como, i 45 ciliegi in via XX Settembre sono rimasti intatti, nonostante le tensioni e i cartelli di divieto. Il primo tentativo di abbattimento è stato sospeso, garantendo temporaneamente la loro tutela. La vicenda evidenzia l’importanza del coinvolgimento cittadino e del rispetto dell’ambiente urbano, aprendo un dibattito sulla gestione del patrimonio arboreo e le decisioni pubbliche.
Como, 15 gennaio 2026 – I ciliegi di Como per ora non sono stati abbattuti. Nonostante i cartelli di divieto di sosta in via XX Settembre lasciassero presagire il peggio, ieri i giardinieri che avrebbero dovuto procedere al taglio in blocco dei 45 ciliegi non si sono visti. 22-11-2025 COMO 200 PERSONE SI SONO TROVATE IN PIAZZA VITTORIA PER PROTESTARE CONTRO ABBATTIMENTO DEI CILIEGI IN VIA XX SETTEMBRE ANSA FABRIZIO CUSA Il Comitato. Da prima dell’alba erano comunque schierati, pronti a bloccare qualsiasi intervento, diversi attivisti del comitato spontaneo Cittadini per i ciliegi di via XX Settembre e alcuni residenti del quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
