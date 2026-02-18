Coppa Italia GG Team Wear Benevento 5 avanti | vittoria sofferta contro la Futura

Il GG Team Wear Benevento 5 ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia dopo una vittoria difficile contro la Futura. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, e la squadra ha dovuto giocare fino ai supplementari per superare gli avversari. I giocatori hanno mostrato determinazione, anche durante i momenti più complicati della gara. Alla fine, il team di mister Scarpitti ha festeggiato un risultato importante, che permette loro di proseguire nel torneo. La prossima sfida si avvicina.

Tempo di lettura: 3 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 vola ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di mister Scarpitti supera una grande Cadi Antincendi Futura solo ai supplementari e accede alla fase successiva della kermesse tricolore. Doppiette per Rafinha e Abdala, a segno anche Caruso. PRIMA IL PARADISO, POI L'INFERNO – Stessa formazione per Scarpitti rispetto alla gara con il Sulmona, eccezion fatta per Rosato, questa volta preferito a Salas che va in tribuna. Lo starting five è composto da Montefalcone, Rafinha, Abdala, Renoldi e Caruso. I giallorossi partono forte: Renoldi sfiora il vantaggio, poi la gara viene sbloccata da Rafinha, abile a trafiggere Parisi su suggerimento di Caruso.