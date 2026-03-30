La stagione del paradressage italiano è iniziata con una vittoria di squadra nel livello ‘tre stelle’ svoltosi a Ornago, Monza. Durante la competizione, i binomi italiani hanno concluso con il miglior risultato, superando altre quattro nazioni partecipanti. La manifestazione ha visto la partecipazione di più paesi, con le squadre italiane che si sono piazzate al primo posto.

È partita con il piede giusto la stagione del paradressage azzurro: netta vittoria di squadra nel ’tre stelle’ di Ornago, Monza, evento nel quale i nostri binomi hanno lasciato alle spalle altre quattro nazioni. L’assenza in rettangolo della plurimedagliata mondiale e olimpica Sara Morganti, presente solo in versione ‘Referente dell’attività di promozione e sviluppo della disciplina’, non ha inciso negativamente né sull’andamento delle gare né sul risultato finale. La migliore è risultata Francesca Salvadé (foto) su Escari che, dopo tre vittorie a Doha nel febbraio scorso, a Ornago ha fatto il bis: 76% dei punti il primo giorno, 75,8% il secondo e 77,967% ieri nel Freestyle: imbattibile nel Grado 3, la sua categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vittoria di squadra nel ’tre stelle’. Paradressage, a Ornago è subito super Italia

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