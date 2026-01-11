L’Italia è imbattibile nel fioretto femminile | terza vittoria consecutiva in tre gare in Coppa del Mondo

L’Italia del fioretto femminile prosegue con successo il suo percorso in Coppa del Mondo, conquistando il terzo oro consecutivo in tre gare. Un risultato che testimonia la costanza e la qualità della squadra, consolidando la posizione di leadership in questa disciplina. Questa serie positiva riflette l’impegno e la preparazione delle atlete italiane, che continuano a dimostrarsi tra le migliori a livello internazionale.

L’Italia del fioretto femminile vince il terzo oro consecutivo in altrettante gare a squadre disputate in questo straordinario inizio di stagione in Coppa del Mondo. Anche a Hong Kong suona l’Inno di Mameli per il trionfo firmato dal quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Martina Batini. Il team azzurro ha messo il punto esclamativo in finale contro la Francia, battuta con un netto 45-22, in un match che ha chiuso in bellezza una domenica in cui le fiorettiste italiane hanno dato prova di forza e compattezza. Ammessa per diritto di ranking agli ottavi di finale, l’Italia ha superato nel primo assalto di giornata per 45-23 le russe dell’AIN (la formula usata per gli atleti cosiddetti “neutrali”, cioè senza bandiera). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

