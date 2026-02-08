Nissa vittoria di misura in casa Vibonese | De Felice regala tre punti e rilancia la squadra in classifica

La Nissa ottiene una vittoria fondamentale in trasferta contro la Vibonese, grazie a un gol di De Felice. La squadra di casa si deve accontentare di un risultato stretto, mentre i giocatori della Nissa festeggiano tre punti che rilanciano la loro posizione in classifica. La partita è stata combattuta, ma alla fine ha prevalso la determinazione degli ospiti.

La Nissa ha conquistato una vittoria significativa in trasferta, superando la Vibonese per 1-0 in una partita combattuta e ricca di personalità. Il gol decisivo è stato siglato da Francesco De Felice, che ha risolto la contesa in favore della squadra ospite. L’impresa, avvenuta domenica 8 febbraio 2026, porta la Nissa a quota 42 in classifica, in attesa del prossimo impegno contro la Vigor Lamezia il 15 febbraio. La partita, disputata sul campo della Vibonese, è stata caratterizzata da un’intensità notevole e da un approccio tattico accorto da entrambe le formazioni, ma è stata la Nissa a dimostrare maggiore determinazione nel capitalizzare le occasioni create.🔗 Leggi su Ameve.eu

