Vito Rubino riconfermato direttore di Cia Due Mari e continuerà a dirigere le province di Taranto e Brindisi

Vito Rubino è stato riconfermato come direttore di Cia Due Mari, incarico che ricopre nelle province di Taranto e Brindisi. La decisione è stata adottata durante il rinnovo degli organi amministrativi dell’organizzazione. La nomina è stata approvata dal Comitato esecutivo, che ha confermato l’incarico a Rubino senza modifiche.

Taranto. Con il rinnovo degli organismi di Cia Due Mari il Comitato esecutivo ha riconfermato Vito Rubino nell’incarico di direttore di Cia Due Mari. La decisione giunge come riconoscimento per l’importante lavoro svolto dal dirigente di origini castellanetane, classe 1965, che, sin dal 2010 in provincia di Taranto, e dal 2018 anche in provincia di Brindisi, ha impresso una svolta innovativa all’organizzazione agricola, consolidandone il posizionamento come punto di riferimento per i dipendenti, gli associati e le altre organizzazioni presenti sul territorio; sotto la sua direzione l’area ha vissuto una fase di profonda trasformazione strategica che, con l’approvazione del nuovo statuto, si appresta ora ad affrontare le sfide future del comparto con rinnovata visione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vito Rubino riconfermato direttore di Cia Due Mari e continuerà a dirigere le province di Taranto e Brindisi Articoli correlati Cia Due Mari, Vito Rubino riconfermato direttoreTarantini Time QuotidianoCon il rinnovo degli organismi di Cia Due Mari il Comitato esecutivo ha riconfermato Vito Rubino nell’incarico di direttore. Leggi anche: Cia Due Mari: arriva la riconferma di Rubino, direttore per Brindisi e Taranto