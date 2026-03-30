Cia Due Mari Vito Rubino riconfermato direttore

Il Comitato esecutivo di Cia Due Mari ha deciso di confermare Vito Rubino come direttore, in seguito al rinnovo degli organismi dell’associazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso delle recenti riunioni, senza che siano state annunciate altre modifiche alla struttura direttiva. La nomina di Rubino rimarrà in carica per il nuovo mandato stabilito dall’organizzazione.

Tarantini Time Quotidiano Con il rinnovo degli organismi di Cia Due Mari il Comitato esecutivo ha riconfermato Vito Rubino nell’incarico di direttore. La decisione giunge come riconoscimento per il lavoro svolto dal dirigente di origini castellanetane, classe 1965, che, sin dal 2010 in provincia di Taranto e dal 2018 anche in provincia di Brindisi, ha impresso una svolta innovativa all’organizzazione agricola, consolidandone il ruolo di riferimento per dipendenti, associati e realtà del territorio. Sotto la sua direzione l’area ha attraversato una fase di trasformazione strategica che, con l’approvazione del nuovo statuto, si prepara ad affrontare le sfide future con una visione rinnovata. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Cia Due Mari, Vito Rubino riconfermato direttore Articoli correlati Leggi anche: CIA Due Mari propone un piano salva-acqua per lo spreco idrico in Basilicata Leggi anche: Giannicola D'Amico è il nuovo presidente dell'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Una raccolta di contenuti su Cia Due Mari Vito Rubino riconfermato... Temi più discussi: Spreco idrico in Basilicata: il piano salva acqua di Cia Due Mari; Vito Rubino riconfermato direttore di Cia Due Mari; Piove tanto, ma dalla diga l'acqua si disperde in mare; Cia Due Mari denuncia lo sversamento da San Giuliano e la Regione valuta l’innalzamento dell’invaso. Acqua dispersa dalla diga di San Giuliano, CIA Due Mari: basta ritardiSpreco idrico alla diga di San Giuliano: CIA Due Mari chiede alla Regione Puglia investimenti urgenti e nuovi invasi. pugliapress.org CIA Due Mari propone un piano salva-acqua per lo spreco idrico in BasilicataMatera. Paratoia ancora aperta alla diga di San Giuliano: dal 18 marzo scorso, per fronteggiare il rischio idrogeologico e idraulico, vengono sversati in mare circa 50 metri cubi di acqua al secondo. pugliapress.org CIA Due Mari rilancia: «Trasformiamo l’emergenza in riserva nei campi» Leggi l'articolo completo nei commenti L'informazione nel palmo della tua mano. Resta connesso con la nostra app Scarica l’app da Google Play al seguente link: https://play.goo - facebook.com facebook #Cia Due Mari propone un piano salva-acqua per lo spreco idrico in Basilicata x.com