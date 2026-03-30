Il Comitato esecutivo di Cia Due Mari ha deciso di rinnovare l’incarico di direttore per i territori di Brindisi e Taranto a Vito Rubino. La decisione è stata comunicata con il rinnovo degli organismi dell’organizzazione, confermando così la sua posizione all’interno della Confederazione italiana Agricoltori. La nomina riguarda le aree di competenza del Sud Italia, senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità del rinnovo.

Rinnovo degli organismi. Il settore sta attraversando un momento storico segnato da criticità strutturali e congiunturali che mettono a dura prova la tenuta delle aziende Con il rinnovo degli organismi di Cia Due Mari il Comitato esecutivo ha riconfermato Vito Rubino nell'incarico di direttore della Confederazione italiana Agricoltori per i territori di Brindisi e Taranto. La decisione giunge come riconoscimento per il lavoro svolto dal dirigente di origini castellanetane, classe 1965, che sin dal 2010 in provincia di Taranto e dal 2018 anche in provincia di Brindisi “ha impresso una svolta innovativa all'organizzazione agricola, consolidandone il posizionamento come punto di riferimento per i dipendenti, gli associati e le altre organizzazioni presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Cia Due Mari: arriva la riconferma di Rubino, direttore per Brindisi e Taranto

Articoli correlati

Cia Due Mari, Vito Rubino riconfermato direttoreTarantini Time QuotidianoCon il rinnovo degli organismi di Cia Due Mari il Comitato esecutivo ha riconfermato Vito Rubino nell’incarico di direttore.

Leggi anche: Giannicola D'Amico è il nuovo presidente dell'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia

Tutto quello che riguarda Cia Due Mari arriva la riconferma di...

Temi più discussi: Spreco idrico in Basilicata: il piano salva acqua di Cia Due Mari; Vito Rubino riconfermato direttore di Cia Due Mari; Cia Due Mari denuncia lo sversamento da San Giuliano e la Regione valuta l’innalzamento dell’invaso; Piove tanto, ma dalla diga l'acqua si disperde in mare.

Cia Due Mari: arriva la riconferma di Rubino, direttore per Brindisi e TarantoRinnovo degli organismi. Il settore sta attraversando un momento storico segnato da criticità strutturali e congiunturali che mettono a dura prova la tenuta delle aziende ... brindisireport.it

Acqua dispersa dalla diga di San Giuliano, CIA Due Mari: basta ritardiSpreco idrico alla diga di San Giuliano: CIA Due Mari chiede alla Regione Puglia investimenti urgenti e nuovi invasi. pugliapress.org

CIA DUE MARI: VITO RUBINO RICONFERMATO ALLA DIREZIONE PER LE PROVINCE DI TARANTO E BRINDISI Il Comitato esecutivo di Cia Due Mari ha rinnovato la fiducia a Vito Rubino, confermandolo nel ruolo di direttore per i territori di Taranto e Brind - facebook.com facebook

#Cia Due Mari propone un piano salva-acqua per lo spreco idrico in Basilicata x.com