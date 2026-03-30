Viterbo tra i comuni più efficienti d' Italia sugli immobili pubblici | premiati gestione incassi e trasparenza

Viterbo si trova tra i comuni italiani con le migliori performance nella gestione degli immobili pubblici. La città si distingue per l’efficienza nella gestione del patrimonio, gli elevati incassi derivanti dagli immobili e la trasparenza nelle operazioni. Questi risultati sono stati riconosciuti attraverso una valutazione che ha premiato le attività svolte nel settore. La classifica colloca Viterbo tra le prime posizioni a livello nazionale.

Capoluogo ai vertici nazionali nell'analisi del Centro di ricerca sugli enti pubblici per capacità di mettere a reddito i propri beni e chiarezza dei dati forniti ai cittadini Viterbo scala le classifiche e si piazza ai vertici della gestione del patrimonio immobiliare pubblico. È il verdetto che arriva dallo studio redatto dal Centro di ricerca sugli enti pubblici. La città dei papi dimostra di saper far fruttare i propri edifici e, cosa non scontata, di saperlo raccontare con una chiarezza che manca a molti altri capoluoghi italiani. Il primo dato che balza agli occhi riguarda la capacità di trasformare i muri in risorse. Viterbo conquista il quarto posto assoluto tra i capoluoghi di provincia per quanto riguarda il rapporto tra gli incassi degli affitti e il numero di abitanti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Viterbo tra i comuni più efficienti d'Italia sugli immobili pubblici: premiati gestione, incassi e trasparenza Articoli correlati Patto di ferro tra Comuni. Servizi più efficienti e celeriTODI- Sottoscritta la convenzione per l’attuazione della strategia e la gestione associata delle funzioni dei Comuni dell’Area Interna della Media... L’Ecobonus rende gli immobili più efficientiL’Ecobonus è un’agevolazione destinata agli interventi mirati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle abitazioni. Altri aggiornamenti su Viterbo tra i comuni più efficienti... Temi più discussi: Mercoledì 25 marzo torna la Fiera dell’Annunziata. Tutte le informazioni; Nepi, visita istituzionale del Prefetto tra Comune e industria; Referendum, il record di Viterbo: è il capoluogo italiano con più alta percentuale di sì; Parliamo di Viterbo, l’Associazione per il Bene Comune propone una parentesi di ascolto diretto dei cittadini. Viterbo eccelle nella gestione del patrimonio: Perazzini e Poggi Avanti cosìViterbo tra i comuni più efficienti d'Italia, i capigruppo Perazzini e Poggi: Risultato che premia il lavoro svolto in questi anni di governoI capigruppo esprimono grande soddisfazione per il risult ... newtuscia.it Viterbo – L’università della Tuscia si racconta tra le vie della città: laboratori, eventi, dialoghi e attività in piazzaIl programma completo di Università Svelate, evento promosso dal Crui VITERBO - L’Università degli Studi della Tuscia rinnova il suo appuntamento con la ... etrurianews.it Villa Giustiniani Odescalchi a Bassano Romano, in provincia di Viterbo. L'attuale edificio è il frutto delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli sull'antico castello degli Anguillara. Ig mimmo.schiavo #BassanoRomano #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEte - facebook.com facebook #VillaGiustinianiOdescalchi a #BassanoRomano, in provincia di #Viterbo. L'attuale edificio è il frutto delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli sull'antico castello degli Anguillara Ig mimmo.schiavo #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com