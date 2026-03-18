L’Ecobonus rende gli immobili più efficienti

L’Ecobonus è una misura che permette di usufruire di agevolazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico degli immobili. Si rivolge a chi intende rendere le proprie abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico attraverso lavori di isolamento, sostituzione di impianti o altri interventi simili. La normativa prevede detrazioni che variano in base agli interventi effettuati.

L’Ecobonus è un’agevolazione destinata agli interventi mirati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle abitazioni. L’obiettivo è quindi favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio e spingere proprietari e imprese verso soluzioni più efficienti. Si tratta di una detrazione dall’Irpef o dall’Ires, suddivisa in dieci rate annuali di pari importo, il cui valore varia in base al tipo di opera realizzata e alla tipologia di immobile interessato. L’incentivo è stato introdotto con la legge finanziaria del 2007 ed è disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge 63 del 2013, che stabilisce quali lavori possono beneficiare della detrazione, gli adempimenti richiesti e i tetti massimi di spesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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