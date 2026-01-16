Patto di ferro tra Comuni Servizi più efficienti e celeri

È stata firmata una convenzione tra i Comuni dell’Area Interna della Media Valle del Tevere, con Todi come capofila, per migliorare l’efficienza e la rapidità dei servizi offerti ai cittadini. Questa collaborazione mira a rafforzare l’attuazione di strategie condivise e a ottimizzare la gestione delle funzioni comunali, garantendo un sistema più efficace e coordinato sul territorio.

TODI- Sottoscritta la convenzione per l'attuazione della strategia e la gestione associata delle funzioni dei Comuni dell'Area Interna della Media Valle del Tevere di cui Todi è comune capofila. La firma congiunta dei sindaci di Todi, Acquasparta, Avigliano Umbro, Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli e San Gemini è giunta dopo una articolata fase istruttoria approvata a fine 2025 dai rispettivi Consigli comunali. "Un impegno senza precedenti – spiega Ruggiano - ogni scelta è stata il risultato di un confronto costruttivo, orientato a coniugare la esigenze concrete delle singole comunità con una strategia unitaria di sviluppo, coerente con i principi e gli obiettivi della Strategia Nazionale per le Aree Interne".

