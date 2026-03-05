la guerra alle dipendenze una rete per sensibilizzare

Una nuova iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle dipendenze da gioco e sostanze attraverso una rete di associazioni e enti coinvolti. L’obiettivo è promuovere campagne di informazione e supporto, coinvolgendo diverse realtà del territorio. La collaborazione mira a diffondere messaggi di prevenzione e a offrire punti di riferimento per chi si trova a fronteggiare problemi di dipendenza.

Combattere le dipendenze da gioco e da sostanze facendo rete. È questo l’obiettivo del neo costituito Coordinamento Mettiamoci in Gioco La Spezia che si pone l’obiettivo, in continuità con il grande lavoro svolto negli anni dal Consorzio Cometa, di sviluppare iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione, oltre a mettere a disposizione servizi concreti per le persone vittime di ludopatia e dipendenze da sostanze. Una particolare attenzione sarà riservata alla prevenzione a tutti i livelli, a partire dalle giovani generazioni: per questo, accanto a incontri pubblici e momenti di confronto con la cittadinanza, verranno avviati anche percorsi nelle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Legge anti-crack, completata la rete sulle dipendenzeCompletata la rete regionale sulle dipendenze: nove centri ad alta soglia attivi in tutte le province, unità mobili operative sul territorio e un...

Al Buonarroti una lezione dell'Ordine dei Farmacisti sulla lotta alle dipendenzePisa, 11 dicembre 2025 - Un percorso di prevenzione, informazione e responsabilizzazione rivolto agli studenti più giovani.

Bardi, la lotta alle dipendenze sia una priorità nazionaleLa lotta alle dipendenze, in tutte le sue forme, non può essere lasciata al caso o alla buona volontà dei singoli: deve essere una priorità nazionale, sostenuta da politiche integrate e da una rete ...

Droga, Meloni: La sfida alle dipendenze è una battaglia che tocca l'anima di una nazioneEsistono sfide che toccano l'anima stessa di una nazione, che ne tratteggiano il sistema dei valori, che ne decidono il futuro e da cui discendono il senso stesso che diamo alla vita. Così la ...

