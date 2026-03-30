visite guidate a viterbo tra arte e devozione per pasqua

Durante le festività pasquali, Archeoares propone visite guidate a Viterbo intitolate “Luce di Pasqua tra arte e spiritualità”. L'iniziativa permette ai visitatori di scoprire i luoghi storici e artistici della città, approfondendo il legame tra il patrimonio culturale e le tradizioni religiose della regione. Le visite sono state organizzate per offrire un’esperienza che unisce arte e devozione durante le festività.

In occasione della Pasqua, Archeoares organizza delle visite guidate speciali dal titolo “Luce di Pasqua tra arte e spiritualità”. Sabato 4 e domenica 5 aprile una guida accompagna tutti i visitatori nel cuore di Viterbo, per visitare le chiese più antiche della città, tra storia e devozione. Il punto di partenza è fissato a piazza San Lorenzo alle ore 15. Il costo del biglietto intero è di 15 euro. Il ridotto, di 10 euro, è riservato a giovani tra i 12 e i 18 anni, accompagnatori H, residenti a Viterbo, H e guide turistiche con tesserino. I bambini dagli 0 ai 12 anni possono partecipare gratuitamente. Tutti i biglietti sono acquistabili online sul sito eventi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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