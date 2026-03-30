Durante il periodo pasquale, i Musei Civici di Palazzo Farnese hanno programmato aperture speciali: il venerdì 3 aprile saranno accessibili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre nei giorni successivi, sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile, rimarranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 18. Sono previste visite guidate e aperture festive.

I Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti venerdì 3 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile l’orario sarà continuato dalle 10 alle 18. Due sono le proposte in programma nel fine settimana. Venerdì 3 aprile, a partire dalle ore 16, si terrà una visita guidata alla scoperta dei riti e dei segni di rinascita dal mondo greco-romano a quello cristiano. Un viaggio alla ricerca dei simboli legati alla Pasqua cristiana e alle credenze antiche riguardo alla rigenerazione ciclica della natura, attraverso le sale di Palazzo Farnese tra la Pinacoteca e la Sezione romana dei Musei Civici. Che si concluderà nelle aule didattiche dove avrà luogo un laboratorio creativo “rigenerante”, per dare nuova forma e significato alle cose. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Pasqua a Palazzo Farnese, tra aperture festive e visite guidate

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