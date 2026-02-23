Visita guidata a Palazzo Miniscalchi | da casa a museo

Una visita guidata a Palazzo Miniscalchi deriva dalla volontà di mostrare l’evoluzione di una dimora storica trasformata in museo. La guida accompagna i visitatori attraverso le stanze arredate e i cortili, spiegando le storie della famiglia Miniscalchi-Erizzo e i cambiamenti nel tempo. La scoperta si concentra anche sulle opere d’arte e gli oggetti esposti, offrendo un’immersione nel passato di Verona. La visita termina davanti alla sala principale, pronta a svelare i segreti del palazzo.

Una visita guidata esclusiva che vi condurrà attraverso le sontuose sale di Palazzo Miniscalchi, dimora della famiglia Miniscalchi-Erizzo per cinque secoli e ora un eclettico museo aperto al pubblico, situato nel cuore di Verona. Accompagnati dalla guida, stanza dopo stanza, potrete conoscere le. 🔗 Leggi su Veronasera.it Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da PranzoScopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre. Palazzo Maffei: visita alla casa-museoI visitatori entrano nel Palazzo Maffei, un edificio che si affaccia sulla piazza di Verona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Visita guidata gratuita a Palazzo Pilo Boyl; Sondrio Visite Guidate - sabato 21 febbraio 2026; Palazzi Aperti: domenica 22 febbraio la seconda giornata a Palazzo Alfieri; Palazzo Koch a Roma, il gioiello nascosto visitabile gratis: ecco le nuove date di visita. Visita a Palazzo Moroni: le sale, i dipinti e i giardiniLaura Benzoni, storica dell’arte e guida di Bergamo, organizza domenica 1 marzo una visita guidata a Palazzo Moroni. ecodibergamo.it Si raccontano le tre opere di Giacomo Balla a Palazzo de' RossiSabato 21 febbraio alle ore 16 a Palazzo de' Rossi è in programma La curatrice racconta | Giacomo Balla e le linee di forza del mare. In occasione di In visita | Giacomo Balla, Annamaria Iacuzzi, co ... valdinievoleoggi.it Se i personaggi e gli oggetti del Museo Miniscalchi-Erizzo partecipassero ad una , oggi sarebbero così… Un incontro tra tradizione e un pizzico di immaginazione, tra storia e travestimenti decisamente contemporanei! ` - facebook.com facebook