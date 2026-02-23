Guided tour in english at Miniscalchi Palace | Visita guidata in inglese

Il palazzo Miniscalchi ha aperto le sue porte al pubblico dopo aver ospitato una nobile famiglia per cinque secoli. La causa è la sua trasformazione in un museo nel 1990, che permette ai visitatori di esplorare ambienti ricchi di storia e opere d’arte. La visita guidata in inglese offre un’occasione unica per immergersi nel passato e scoprire i segreti di questa residenza storica. Un percorso che svela dettagli poco noti sulla vita di un tempo.

Scopri Palazzo Miniscalchi, residenza storica di una nobile famiglia per cinque secoli! Abitato fino al 1977, dal 1990 è un Museo eclettico aperto al pubblico: un vero gioiello architettonico e artistico in cui fare un salto nel passato per scoprire storie familiari, ammirare opere preziose e passeggiare tra le stanze di un antico palazzo. Prenota il tuo posto e vivi una giornata all'insegna della cultura! Discover Miniscalchi Palace, the historic residence of a noble family for five centuries! Inhabited until 1977, since 1990 it has been an eclectic museum open to the public: a true architectural and artistic gem where you can take a step back in time to discover Family histories, admire precious works of art and walk through the rooms of an ancient palace. Visita guidata a Palazzo Miniscalchi: da casa a museoUna visita guidata a Palazzo Miniscalchi deriva dalla volontà di mostrare l'evoluzione di una dimora storica trasformata in museo. Se i personaggi e gli oggetti del Museo Miniscalchi-Erizzo partecipassero ad una , oggi sarebbero così… Un incontro tra tradizione e un pizzico di immaginazione, tra storia e travestimenti decisamente contemporanei!