Il virus respiratorio sinciziale (RSV) è molto comune nei primi due anni di vita dei bambini, ma le complicazioni più gravi si verificano nei neonati appena nati. Secondo i dati raccolti, il rischio di ricovero ospedaliero per i neonati a causa di questo virus si attesta al 12,5 per cento. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente l’incidenza di questa infezione tra i più piccoli.

PISA – Il virus respiratorio sinciziale (RSV) rappresenta una tappa quasi inevitabile nei primi due anni di vita di un bambino, ma le conseguenze più severe colpiscono chi è appena venuto al mondo. L’età anagrafica si conferma infatti l’elemento determinante per misurare la gravità dell’infezione: al momento della nascita, il rischio di finire in ospedale tocca il 12,5%, per poi assottigliarsi man mano che il piccolo cresce. A tracciare i contorni di questa minaccia per la salute infantile è un’ampia indagine italiana coordinata dall’ Università di Pisa, i cui risultati hanno trovato spazio sulle pagine della rivista scientifica The Lancet Regional Health – Europe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Virus sinciziale, il pericolo maggiore è in culla: rischio di ricovero al 12,5% per i neonati

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