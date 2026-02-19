I pediatri affermano che gli anticorpi prodotti nel loro corpo sono più efficaci delle terapie contro il virus respiratorio sinciziale (VRS). La loro costante esposizione ai malanni dei piccoli ha portato a questa scoperta, che potrebbe cambiare il modo di affrontare il virus. Secondo gli esperti, la risposta immunitaria sviluppata nel tempo risulta più potente delle medicine finora usate. La ricerca si concentra ora su come sfruttare al meglio questa protezione naturale nei trattamenti futuri. La scoperta apre nuove strade per combattere le infezioni respiratorie infantili.

Il contatto quotidiano con i malanni dei bambini potrebbe aver portato a una scoperta rivoluzionaria nella lotta contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), una delle principali cause di infezioni respiratorie nei bambini. Un team di ricercatori ha analizzato il sangue di pediatri, medici che lavorano a stretto contatto con i bambini e ha scoperto che i loro anticorpi sono fino a 25 volte più efficaci nel combattere il virus rispetto alle terapie anticorpali attualmente disponibili. Il virus respiratorio sinciziale, che infetta quasi tutti i bambini entro i 2 anni di età, può provocare gravi difficoltà respiratorie e, in alcuni casi, portare a complicazioni serie come la bronchiolite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli anticorpi dei pediatri sono più efficaci delle terapie contro il virus respiratorio sinciziale”

