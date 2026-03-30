Virtus altra delusione nel derby con Faenza Tambwe illude ma la difesa cede di schianto
Nel derby tra Virtus Imola e Faenza, la squadra locale ha subito una sconfitta con un punteggio di 83-78. Dopo un inizio promettente con Tambwe che ha portato in vantaggio, la difesa della Virtus ha subito un crollo, permettendo ai rivali di recuperare terreno. Tra i marcatori, Van Ounsem ha realizzato 19 punti, seguito da Romano con 18 e Santiangeli con 16.
TEMA 83 virtus imola 78 TEMA: Camparevic ne, Bianchi ne, Rinaldin 3, Vettori 8, Van Ounsem 19, Romano 18, Longo, Di Pizzo 3, Fragonara 14, Santiangeli 16, Al Alosy, Fumagalli. All. Pansa. VIRTUS IMOLA: Baldi 11, Stankevicius 17, Mazzoni 2, Errede 3, Tambwe 23, Melchiorri 6, Ricci 7, Metsla ne, Giorgi 3, Cosma ne, Sanviti ne, Pollini 6. All. Baldiraghi. Arbitri: Suriano, Turello e D’Errico. Note: parziali 28-16, 51-38, 58-59. Tiri da due: Faenza 1938; Virtus Imola 2349. Tiri da tre: 1332; 724. Tiri liberi: 613; 1116. Rimbalzi: 41; 46. Se non era questa l’ultima spiaggia (parole di Baldiraghi), la prossima al Ruggi contro Jesi lo sarà di sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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