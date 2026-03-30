Virtus altra delusione nel derby con Faenza Tambwe illude ma la difesa cede di schianto

Nel derby tra Virtus Imola e Faenza, la squadra locale ha subito una sconfitta con un punteggio di 83-78. Dopo un inizio promettente con Tambwe che ha portato in vantaggio, la difesa della Virtus ha subito un crollo, permettendo ai rivali di recuperare terreno. Tra i marcatori, Van Ounsem ha realizzato 19 punti, seguito da Romano con 18 e Santiangeli con 16.