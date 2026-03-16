Eccellenza | delusione al Faralli con la squadra di Cardinali che va ko Le zone alte si allontanano Castiglionese beffata nel recupero Scichilone illude poi il Grassina passa

Nella partita tra Castiglionese e Grassina, il Grassina ha conquistato una vittoria per 2-1. La squadra di Cardinali ha subito una sconfitta in casa, con la Castiglionese che si è fatta beffare nel recupero. Scichilone ha illuso i locali, ma nel finale il Grassina è riuscito a ribaltare il risultato. La partita si è conclusa con il Grassina in vantaggio e la Castiglionese che ha subito il secondo gol negli ultimi minuti.

CASTIGLIONESE 1 GRASSINA 2 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (85’ Tenti), Viciani (55’ Parisi), Menci, Menchetti, Nicoletti (93’ Ligi), Petricci, Berneschi, Minocci, Edoziogor, Lorenzoni. All.: Stefano Cardinali. GRASSINA: Di Cicco, Maloku, Arcadipane, Castaldo, Meazzini (70’ Parrini), Fabiani, Dini, Caschetto (65’ Alfarano), Frezza, Simoni, Borghesi (75’ Menga). All.: Marco Cellini. Arbitro: Nazione di Ferrara. Reti: 37’ Scichilone, 88’ Alfarano, 92’ Simoni. CASTIGLION FIORENTINO – Doveva essere una partita in grado di proiettare in caso di successo la Castiglionese nelle zone playoff della classifica e invece alla fine al Faralli si è consumata una beffa perché i viola, avanti per 1-0 alla fine del primo tempo sono caduti a ridosso del triplice fischio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza: delusione al Faralli con la squadra di Cardinali che va ko. Le zone alte si allontanano. Castiglionese beffata nel recupero. Scichilone illude poi il Grassina passa Articoli correlati Eccellenza: i ragazzi di Cardinali piegati dall’Antella. Castiglionese travoltaANTELLA 3 CASTIGLIONESE 0 ANTELLA 99: Carcani, Messini, Papalini, Peternò, Sdaigui, Frosali, Virdis, Lunghi, Rontini, Keqi, Petrioli. Eccellenza: gli azzurri contro una squadra che rappresenta la vera bestia nera per il Marzocco. Tutto sui precedenti. La Sangio studia il Grassina dell’ex RosadiniSAN GIOVANNI Archiviate le festività natalizie, per la Sangiovannese è tempo di tornare in campo per la precisione domani alle 14,30 al Virgilio...