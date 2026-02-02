Derby acceso ma sfortunato | Imola sfiora il colpaccio Faenza cede al 90’ in un match da brividi
Una domenica sera di emozioni al PalaRagno di Faenza, dove si è giocato un derby intenso e combattuto. Imola ha sfiorato il colpaccio, mettendo in difficoltà gli avversari fino all’ultimo secondo. Alla fine, però, sono stati i padroni di casa a perdere al 90’, in un match che ha tenuto tutti col fiato sospeso.
Domenica sera, al PalaRagno di Faenza, si è giocato un derby che ha regalato emozioni a ogni minuto, ma ha concluso con un’amarissima beffa per i padroni di casa. La Raggisolaris Faenza ha perso per 78-77 contro l’Andrea Costa Imola, in una gara che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Il match, giocato nel contesto del campionato di Serie B Girone B, si è trasformato in un’accesa battaglia tattica e fisica, con entrambe le squadre che si sono alternate nel controllo del gioco. Il punteggio è rimasto in bilico per quasi tutta la durata del match, con un finale che ha visto i padroni di casa fallire il tiro decisivo al termine del tempo regolamentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
