Violenza dopo la partita | bagni distrutti e lancio di ceramiche ferito giovane calciatore
Nel pomeriggio di ieri, durante una partita tra due squadre, si sono verificati atti di violenza che hanno portato alla distruzione di arredi nei bagni e al lancio di ceramiche. Un giovane calciatore è stato ferito durante gli incidenti. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per fermare gli episodi di vandalismo e garantire la sicurezza.
Pomeriggio di violenza nel post-partita di ieri, a Squinzano: i tifosi ospiti avrebbero devastato i servizi igienici, usando i frammenti come armi contro i locali. Tra i feriti un ragazzo del settore giovanile. Il sindaco Pede e la società condannano l'accaduto: "Fatti inaccettabili, pronti alla denuncia" SQUINZANO – Ancora un caso di violenza in ambito sportivo. Il pomeriggio di ieri, l’incontro fra due squadre è infatti sfociato in danneggiamento degli arredi e nel ferimento di un calciatore. È accaduto a Squinzano, intorno alle 18,30, al termine della partita tra la squadra locale e il Soccer Trani. Secondo la ricostruzione ufficiale, la situazione sarebbe degenerata nel settore ospiti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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