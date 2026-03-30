Nel pomeriggio di ieri, durante una partita tra due squadre, si sono verificati atti di violenza che hanno portato alla distruzione di arredi nei bagni e al lancio di ceramiche. Un giovane calciatore è stato ferito durante gli incidenti. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per fermare gli episodi di vandalismo e garantire la sicurezza.

Pomeriggio di violenza nel post-partita di ieri, a Squinzano: i tifosi ospiti avrebbero devastato i servizi igienici, usando i frammenti come armi contro i locali. Tra i feriti un ragazzo del settore giovanile. Il sindaco Pede e la società condannano l'accaduto: "Fatti inaccettabili, pronti alla denuncia" SQUINZANO – Ancora un caso di violenza in ambito sportivo. Il pomeriggio di ieri, l’incontro fra due squadre è infatti sfociato in danneggiamento degli arredi e nel ferimento di un calciatore. È accaduto a Squinzano, intorno alle 18,30, al termine della partita tra la squadra locale e il Soccer Trani. Secondo la ricostruzione ufficiale, la situazione sarebbe degenerata nel settore ospiti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Violenza dopo la partita: bagni distrutti e lancio di ceramiche, ferito giovane calciatore

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