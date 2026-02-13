Momenti di tensione nel centro sportivo di Casalnuovo durante la finale di Naples League, che vedeva di fronte Napoli Creators e Borussia Dortmund, quando una rissa tra alcuni giocatori ha portato alla sospensione della partita e a un calciatore ferito, colpito alla testa da un oggetto lanciato durante l’alterco.

Momenti di tensione nel centro sportivo di Casalnuovo durante la finale di Naples League, che vedeva di fronte Napoli Creators e Borussia Dortmund. Intervento dei sanitari in campo. Quella che doveva essere una serata di sport e spettacolo si è trasformata in un episodio di tensione. Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, una rissa è scoppiata durante la finale della Naples League, torneo di calcio organizzato da content creator napoletani. La partita, che vedeva affrontarsi Napoli Creators e Borussia Dortmund, è stata sospesa. Uno dei calciatori coinvolti è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Rissa durante la finale della Naples League: partita sospesa, un calciatore ferito

Finale amara per il torneo di calcio organizzato da content creator napoletani: una rissa è scoppiata durante la partita conclusiva, che si è disputata ieri sera, 12 febbraio, a Casalnuovo, nella provincia partenopea.

Una maxi rissa in campo ha portato alla sospensione della finale della Naples League tra Napoli Creators e Borussia Dortmund.

Contenuti correlati

Rissa alla Naples League, finale sospesa e un ferito portato via in barella

Argomenti discussi: La finale della Naples League finisce in rissa: partita sospesa, un calciatore ferito; Rissa alla Naples League, finale sospesa e un ferito portato via in barella; Rissa alla Naples League, finale sospesa e un ferito portato via in barella; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer.

La finale della Naples League finisce in rissa: partita sospesa, un calciatore feritoFinale amaro per il torneo di calcio organizzato da content creator napoletani: una rissa è scoppiata durante la partita conclusiva, che si è disputata ... fanpage.it

Rissa alla finale della Naples League, partita sospesa e youtuber feritoGrave episodio di violenza durante la finale della Naples League disputata a Napoli. La sfida tra Napoli Creators e Borussia ... internapoli.it

Finale choc alla Naples League, torneo di calcio organizzato da creator napoletani. A Casalnuovo rissa in campo a pochi minuti dalla fine. Ieri in campo c’era anche Fabio #Quagliarella, estraneo alla vicenda. Una persona è stata trasportata in ospedale con l’ - facebook.com facebook