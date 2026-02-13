La finale della Naples League finisce in rissa | partita sospesa un calciatore ferito

Finale amara per il torneo di calcio organizzato da content creator napoletani: una rissa è scoppiata durante la partita conclusiva, che si è disputata ieri sera, 12 febbraio, a Casalnuovo, nella provincia partenopea. La lite tra i giocatori è degenerata in violenza, portando alla sospensione immediata della gara e al ricovero di un calciatore con ferite lacero-contuse. La discussione, nata probabilmente da un contrasto su un fallo, si è rapidamente trasformata in una rissa generale sotto gli occhi di un pubblico numeroso. La scena, ripresa da alcuni presenti, mostra i protagonisti che si spintonano e colpis

Finale amaro per il torneo di calcio organizzato da content creator napoletani: una rissa è scoppiata durante la partita conclusiva, che si è disputata ieri sera, 12 febbraio, a Casalnuovo, nella provincia partenopea.