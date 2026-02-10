Vessalico uomo di 60 anni ferito in caduta da un albero | trasporto urgente in elisoccorso e traumi accertati

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito questa mattina a Vessalico, in provincia di Imperia, dopo essere caduto da un albero. I soccorritori sono intervenuti subito con un elicottero e l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono da chiarire, ma i traumi sembrano seri. Sul posto stanno lavorando le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Un uomo di sessant'anni è rimasto ferito a Vessalico, in provincia di Imperia, dopo una caduta da un albero. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15:30, lungo la strada provinciale 10, e ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo del 118 per il trasporto urgente del malcapitato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo ha riportato traumi alla schiena e al cranio. L'allarme è scattato poco dopo le 15:30. Una chiamata ai centrali di soccorso ha segnalato la caduta di un uomo da un albero nei pressi della strada provinciale che attraversa Vessalico, un piccolo comune situato nella Valle Arroscia, nell'entroterra imperiese.

