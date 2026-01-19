Inseguimento con i carabinieri da Villaricca a Scampia la fuga dura 6 chilometri | arrestato 26enne

Nella notte, i carabinieri di Villaricca hanno intercettato un veicolo con tre persone, tra cui un 26enne, nei pressi del McDonald's di Scampia. Durante un inseguimento di circa sei chilometri sotto la pioggia, il giovane ha opposto resistenza, venendo infine arrestato. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella zona, garantendo maggiore sicurezza per la comunità locale. Folle inseguimento da Villaricca a Scampia: 26enne arrestato, nello zaino “kit” per rubare auto

Nella notte tra Villaricca e Scampia, un inseguimento della durata di circa sei chilometri ha portato all’arresto di Alessandro Russo, 26 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante la fuga, l’uomo ha cercato di resistere ai controlli, trasportando nello zaino un kit presumibilmente destinato al furto di autovetture. L’episodio si è concluso con l’arresto e il sequestro del materiale sospetto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inseguimento con i carabinieri da Villaricca a Scampia, la fuga dura 6 chilometri: arrestato 26enne - Nella notte i carabinieri hanno arrestato Alessandro Russo, 26 anni, dopo un inseguimento di 6 chilometri tra Napoli e provincia ... fanpage.it

