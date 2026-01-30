È lei Ritrovata senza vita la donna scomparsa due volte in pochi giorni

È stata trovata senza vita la donna scomparsa due volte in pochi giorni nella Val Gardena. La turista, che era sparita in circostanze misteriose, ha causato un grande movimento di forze dell’ordine e soccorritori, ma alla fine non ce l’ha fatta. La sua scomparsa aveva preoccupato molti, ma ora la triste notizia mette fine a questa vicenda.

Si è conclusa con un esito tragico una vicenda che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso la Val Gardena, dove una turista era scomparsa in circostanze anomale, facendo scattare più volte una complessa macchina dei soccorsi. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio, nel territorio di Santa Cristina Valgardena, al centro del paese. La donna giaceva in un mucchio di neve ed era priva di scarpe. I sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso; sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno delimitato l’area per consentire gli accertamenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scomparsa per due volte in pochi giorni: è stata ritrovata senza vita la 64enne Sabine RockelSANTA CRISTINA. Si sono concluse tragicamente le ricerche della 64enne turista tedesca Sabine Rockel, scomparsa da mercoledì sera nella zona tra Selva e Santa Cristina, in val Gardena. La donna è stat ... ildolomiti.it

Sabine Rockel, 64 anni, è stata ritrovata senza vita a Santa Cristina. Aveva fatto perdere le proprie tracce ieri, per la seconda volta, dopo una prima sparizione tra lunedì e martedì - facebook.com facebook