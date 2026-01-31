Villa Mussolini in vendita Fondazione Carim rinvia la decisione a fine maggio Imola | Rischio nostalgici

La Fondazione Cassa di Risparmio ha deciso di rimandare ancora una volta la vendita di Villa Mussolini. La data ora è fissata per il 30 maggio, ma resta il rischio che si faccia troppo affidamento sulla nostalgia. La decisione potrebbe cambiare, ma per ora niente di fatto. La questione tiene banco a Imola, dove si continua a parlare di questa proprietà storica e delle sue sorti.

Nessuna fumata bianca per Villa Mussolini. La Fondazione Cassa di Risparmio ha spostato le lancette in avanti al 30 maggio. Il consiglio di amministrazione si è preso tempo per valutare nel dettaglio le proposte. "Servono delle integrazioni sulle modalità di pagamento - premette il presidente della Fondazione, Paolo Pasini -, che va dettagliata, e anche sul progetto". Il primo elemento che emerge è l’offerta economica. David2 ha presentato una cifra di poco superiore a quella del Comune di Riccione. Ora la Fondazione vuole entrare nel merito dei pagamenti. Ieri mattina l’ente ha inoltrato una comunicazione ufficiale ai tre soggetti che hanno partecipato al bando: il Comune, David2, e Riccione piadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Mussolini in vendita. Fondazione Carim rinvia la decisione a fine maggio . Imola: "Rischio nostalgici" Approfondimenti su Villa Mussolini Villa Mussolini, l’offerta di destra e la paura dei nostalgici: la vendita è congelata La Fondazione Carim di Rimini ha deciso di prendersi altri quattro mesi per scegliere a chi vendere Villa Mussolini. Futuro di Villa Mussolini, tutto rimandato a fine maggio. Un privato ha offerto il doppio del Comune #Villa-Mussolini- Riccione || Il futuro di Villa Mussolini a Riccione resta ancora in sospeso. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Quattro mesi per decidere il destino di Villa Mussolini - facebook.com facebook Villa Mussolini in vendita, un privato offre il doppio del Comune di Riccione #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.