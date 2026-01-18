Dieci anni di Villa Giaquinto bene comune | da spazio abbandonato a cuore civico della città

Il 16 gennaio 2016 segna l’inizio di un percorso importante per Villa Giaquinto, trasformata da spazio abbandonato a centro civico della comunità. In questi dieci anni, l’impegno collettivo ha dato nuova vita a un luogo simbolo della città, sottolineando il valore della partecipazione e del bene comune. Un decennio di attività e rinnovamenti che testimoniano l’importanza di preservare e valorizzare gli spazi pubblici per tutti.

