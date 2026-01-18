PAGELLE E TABELLINO TORINO-ROMA 0-2 | Dybala-Malen attenti a quei due Rensch impreciso

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Nel confronto della 21ª giornata di Serie A tra Torino e Roma, il risultato di 0-2 riflette le prestazioni decisive di Dybala e Malen, protagonisti della vittoria giallorossa. La partita ha evidenziato alcune imprecisioni di Rensch, mentre i voti e i giudizi offriranno un’analisi dettagliata delle singole prestazioni e dell’andamento complessivo dell’incontro.

Voti e giudizi del match del Grande Torino valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Donyell Malen (Ansafoto) – calciomercato.it Torino. Paleari 6,5 Tameze 5 Ismajli 5,5 Coco 6 Lazaro 6 Ilkhan 5,5 Gineitis 5. Dal 46? Casadei 6 Aboukhlal 5,5. Dal 31? Pedersen 5,5 Vlasic 6,5 Ngonge 6 Adams 5,5 All. Baroni 5,5 In difesa il Torino è davvero troppo fragile, subisce parecchio la qualità della Roma, la velocità e verticalità su Malen. In casa la fatica è tanta per i granata, le assenze non hanno facilitato la vita a Baroni ma il primo tempo è stato negativo. Nella ripresa le cose sono andate decisamente meglio, il Toro crea più con la tigna che con le idee ma in ogni caso si rende pericoloso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Analisi e valutazioni della partita tra Lecce e Roma, terminata 0-2. Dybala e Ferguson sono stati i protagonisti, contribuendo alle rispettive reti e alle prestazioni complessive della squadra. Il tabellino evidenzia anche un errore significativo di Pierotti. Di seguito, i voti e i commenti sul match, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 202526.

Analisi e valutazioni del match tra Lecce e Roma, terminato 0-2. Ferguson e Dybala sono stati protagonisti, mentre Pierotti ha commesso un errore decisivo. Di seguito, i voti e il tabellino aggiornato, per una panoramica completa sulla partita valida per la 19ª giornata della Serie A 202526.

