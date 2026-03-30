Un minorenne di 17 anni, residente nel Perugino ma originario di Pescara, è stato arrestato dai Carabinieri del Ros in relazione a un’indagine sul terrorismo online. Le autorità hanno identificato e fermato il ragazzo nell’ambito di attività investigative finalizzate a contrastare minacce di attacchi violenti. L’arresto si inserisce in un’operazione volta a smantellare reti sospette di estremismo sul web.

Un diciassettenne pescarese, ma residente nel Perugino, è stato arrestato dai Carabinieri del Ros nell'ambito di un'inchiesta sul terrorismo sul web. Secondo gli investigatori il ragazzino, insieme con altri minori residenti in altre quattro regione, stava progettando una strage a scuola. Ritrovati manuali per realizzare esplosivi in casa e stampare armi in 3D. VIDEO Legge ottocentenario francescano, Anci: "Comuni umbri protagonisti nella valorizzazione dell'esperienza di Francesco" . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - VIDEO Progettava una strage a scuola, arrestato aspirante terrorista minorenne

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