VIDEO Pianificava una strage a scuola arrestato aspirante terrorista minorenne

Un ragazzo di 17 anni, residente nel Perugino ma originario di Pescara, è stato arrestato dai Carabinieri del Ros durante un’indagine sul terrorismo online. Il giovane minorenne avrebbe pianificato un attacco in una scuola. L'operazione è avvenuta nel quadro di controlli sulle attività di estremismo sui social media e piattaforme digitali.

Un diciassettenne pescarese, ma residente nel Perugino, è stato arrestato dai Carabinieri del Ros nell'ambito di un'inchiesta sul terrorismo sul web. Secondo gli investigatori il ragazzino, insieme con altri minori residenti in altre quattro regione, stava progettando una strage a scuola. Ritrovati manuali per realizzare esplosivi in casa e stampare armi in 3D. VIDEO Legge ottocentenario francescano, Anci: "Comuni umbri protagonisti nella valorizzazione dell'esperienza di Francesco" . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - VIDEO Pianificava una strage a scuola, arrestato aspirante terrorista minorenne Articoli correlati VIDEO Progettava una strage a scuola, arrestato aspirante terrorista minorenneUn diciassettenne pescarese, ma residente nel Perugino, è stato arrestato dai Carabinieri del Ros nell'ambito di un'inchiesta sul terrorismo sul web. Leggi anche: Perugia sotto shock: 17enne pianificava una strage a scuola, fermato dai Carabinieri Una selezione di notizie su VIDEO Pianificava una strage a scuola... Temi più discussi: Pianificava strage a scuola: 17enne arrestato a Perugia -; Pianificava una strage a scuola: arrestato 17enne in provincia di Perugia; Studia per fabbricare la 'madre di Satana' e pianifica una strage a scuola: 17enne arrestato per terrorismo; Arrestato il neonazista di 17 anni che voleva fare una strage a scuola: l'inchiesta choc a Pescara. Pianificava strage a scuola: 17enne neonazista arrestato a Perugia. Raffica di perquisizioniUn 17enne domiciliato in provincia di Perugia è stato arrestato per le ipotesi di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltreché per detenzi ... umbria24.it Perugia sotto shock: 17enne pianificava una strage a scuola, fermato dai CarabinieriUn’ombra inquietante si è abbattuta sulla provincia di Perugia. Un diciassettenne originario di Pescara, residente nel territorio umbro, è stato posto in ... laprimapagina.it Pianificava una strage a scuola: arrestato 17enne a Umbertide. Leggi l'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook Sgominato dai carabinieri un gruppo di estrema destra che pianificava pestaggi a sfondo razziale contro immigrati e rom e attacchi al centro di accoglienza locale (Cas) di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. #ANSA x.com