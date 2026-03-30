Perugia sotto shock | 17enne pianificava una strage a scuola fermato dai Carabinieri

A Perugia un ragazzo di 17 anni, originario di Pescara, è stato arrestato e messo in custodia cautelare dopo un’operazione delle forze dell’ordine. L’indagine, condotta congiuntamente tra Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, ha rivelato che il giovane aveva pianificato un attacco a scuola. La notizia ha suscitato grande attenzione nella zona.

Un’ombra inquietante si è abbattuta sulla provincia di Perugia. Un diciassettenne originario di Pescara, residente nel territorio umbro, è stato posto in custodia cautelare al termine di un’operazione antiterrorismo che ha coinvolto le forze dell’ordine in Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana. Il giovane, secondo gli inquirenti, stava pianificando una vera e propria strage all’interno di una scuola, ispirandosi a scenari tragici già avvenuti negli Stati Uniti e in Europa. La misura cautelare, eseguita dai Carabinieri, è il risultato di un’indagine coordinata dalla Procura Minorile de L’Aquila, che ha messo in luce la gravità delle intenzioni del minore e la natura estremamente pericolosa del materiale in suo possesso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia sotto shock: 17enne pianificava una strage a scuola, fermato dai Carabinieri Articoli correlati "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... Leggi anche: Terrorismo, progettava strage a scuola: 17enne in manette a Perugia Perugia shock: 17enne fermato prima di una strage a scuola