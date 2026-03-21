La vicepresidente della Regione Diop al convegno per la giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia

Durante un convegno a Firenze dedicato alla giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia, la vicepresidente della Regione ha sottolineato che ricordare le vittime non è solo un gesto simbolico, ma un passo importante per rafforzare la reazione contro la criminalità organizzata e le infiltrazioni. L’evento ha coinvolto diverse persone e ha avuto come obiettivo il ricordo e la sensibilizzazione.

FIRENZE – “La Memoria delle vittime delle mafie non è una parola astratta, ma è un atto fondamentale per costruire anticorpi diffusi contro la criminalità organizzata e i rischi di infiltrazione”. Lo dice, la vicepresidente della Regione Mia Diop, che oggi (21 marzo) in occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, parteciperà al panel La mafia, le sue infiltrazioni e i suoi linguaggi assieme, tra gli altri, ai procuratori Ettore Squillace Greco e Luca Tescaroli. L’incontro, che si terrà alle 16,30 alla biblioteca delle Oblate di Firenze, è organizzato nell’ambito di Youth Democracy in Action, appuntamento dedicato ai temi della rappresentanza giovanile nelle istituzioni da GenPRS, associazione di ex membri dei parlamenti regionali degli studenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La vicepresidente della Regione Diop al convegno per la giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia Articoli correlati Marciano, la vicepresidente della Regione Diop in visita al cantiere degli appartamenti confiscati alla mafiaIl progetto prevede il recupero e la riqualificazione di 18 appartamenti e 21 box, per un investimento complessivo superiore ai 500 mila euro, con... Marciano della Chiana, visita della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop al cantiere degli appartamenti confiscati alla mafiaArezzo, 5 marzo 2026 – Oggi il Comune di Marciano della Chiana ha accolto la visita istituzionale della vicepresidente della Regione Toscana, Mia... Tutti gli aggiornamenti su Regione Diop Temi più discussi: In via Pomeria la casa delle associazioni, la visita della vicepresidente della Regione Mia Diop; La vicepresidente della Regione Mia Diop e il sindaco Pignotti visitano la villetta confiscata alla mafia; Pace, Diop: In Toscana nasceranno gli Stati Generali della Pace – ASCOLTA; Laura Boldrini e Mia Diop in dialogo per la pace al festival ’Oltre marzo’. Marciano della Chiana, visita della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop al cantiere degli appartamenti confiscati alla mafiaIl progetto prevede il recupero e la riqualificazione di 18 appartamenti e 21 box ... msn.com Regione, la vicepresidente Diop sostiene la campagna per il 2% del Fondo Unico Giustizia ai beni confiscati alle mafieFIRENZE - La vicepresidente Mia Diop ha partecipato questa mattina a Firenze assieme a Don Luigi Ciotti e alla presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori al primo appunta ... msn.com Il presidente Regione Toscana Eugenio Giani e la vicepresidente Bintou Mia Diop hanno presentato il piano dei progetti, dalle attività didattiche nelle scuole al tour nei cantieri che stanno riportando in vita i beni confiscati https://bit.ly/RTlottamafie26 facebook BAGNO A RIPOLI - Beni confiscati, giovedì 19 marzo sopralluogo della vicepresidente regionale Diop a Bagno a Ripoli. Sopralluogo sulla villetta di via Roma 343 (località Meoste) sottratta alla mafia cinese e poi assegnata nel 2023 al Comune. x.com