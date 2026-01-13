VIDEO - Il nuovo PalaNesima sarà pronto entro dicembre 2026
Il nuovo PalaNesima, dopo oltre trent’anni di inattività, sta prendendo forma. I lavori di costruzione sono in corso e, con un progresso che avanza anche con qualche giorno di anticipo, la consegna è prevista per dicembre 2026. Questa riqualificazione rappresenta un importante intervento di recupero e valorizzazione dell’area, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio sportivo rinnovato e funzionale.
E' quanto reso noto dal sindaco Enrico Trantino che, questa mattina, ha effettuato un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
