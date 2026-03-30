Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 30 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce regolarmente informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per la circolazione è indicata scorrevole su Rete viaria regionale uniche eccezioni rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Prenestina Tiburtina è in interna all'altezza della Appia le altre notizie cantieri a Roma proseguono i lavori sui binari di viale del Parco del Celio che interdetto al transito veicolare con modifiche per linee tram 3 e 8 nello specifico la linea tram 3 e attiva tra Valle Giulia a Porta Maggiore e viene sostituita con la linea 3 Nav tra Porta Maggiore e la stazione di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata scorrevole al ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it ROMA | Lazio Street Art 2026, dalla Regione 200mila euro per progetti di rigenerazione urbana - facebook.com facebook