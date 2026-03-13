Alle ore 13:25 del 13 marzo 2026, Astral fornisce aggiornamenti sul traffico in tempo reale a Roma e nel Lazio. La società di trasporto pubblico diffonde notizie sulla viabilità, segnalando eventuali disagi o variazioni nelle strade principali della città e delle zone limitrofe. Le informazioni vengono aggiornate regolarmente per permettere agli automobilisti di pianificare gli spostamenti senza sorprese.

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sulla Pontina rimosso l'incidente all'altezza del comune di Aprilia circolazione al momento tornata scorrevole nelle due direzioni possiamo ci sul grande raccordo anulare è trafficata la carreggiata esterna tra la Tuscolana stessa situazione in interno altezza galleria Appia verso il centro poi traffico rallentato per traffico intenso sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ci sarà più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25

Articoli correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei Romagnoli...

Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione

Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un ... romadailynews.it

La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook