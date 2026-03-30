Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 30 marzo 2026, l'infomobilità di Astral ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione alla città di Roma. La rete di trasporto pubblico e le principali arterie stradali sono state monitorate e segnalate in tempo reale. La comunicazione si rivolge agli utenti per fornire indicazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi in corso.

Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata scorrevole al momento sulla rete viaria regionale unica eccezione i rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Appia e diramazione Roma Sud sempre sul Raccordo Anulare risolto l'incidente in interna tra le uscite circolazione è regolare le altre notizie lavori volti al miglioramento della sicurezza sulla via Litoranea ovvero sulla provinciale ostia-anzio nel tratto di strada compreso tra via del Lido di castelporziano via Arno gli interventi prevedono un rafforzamento della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it ROMA | Lazio Street Art 2026, dalla Regione 200mila euro per progetti di rigenerazione urbana - facebook.com facebook