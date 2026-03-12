Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 12 | 25

Oggi alle 12:25, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio, gestito dalla Regione Lazio, fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi o interventi sulla rete stradale e autostradale. Il comunicato si rivolge agli automobilisti e utenti della strada, offrendo dati utili per pianificare gli spostamenti e monitorare le condizioni del traffico nella zona.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra Casilina Roma Teramo in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Boccea e Flaminia sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo via Appia ad Alba per incidente traffico rallentato tra via Cairoli e via Gramsci nei due sensi di marcia in via Tuscolana a Rocca Priora un cantiere attivo nel letto il traffico tra via delle Carrozze e via di Velletri nelle due direzioni a senso unico alternato in via Nettunense....